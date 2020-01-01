АВТОВАЗ уходит в отпуск до 16 августа

Группа «АВТОВАЗ» объявила об уходе в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Летний перерыв в работе затронет три автомобильных предприятия: кроме собственно АВТОВАЗа, это промплощадка Lada Запад Тольятти, где собирают автомобили Niva, а также завод Lada Ижевск, занимающийся производство семейства Vesta.
Во время трехнедельной паузы на всех трех заводах будет проходить модернизация оборудования, а также плановый ремонт и мероприятия по улучшению условий труда, сообщает пресс-служба компании. Дефицита машин в дилерских центрах Lada не предвидится — в Группе «АВТОВАЗ» говорят, что подготовили достаточный запас товарных автомобилей всех моделей. Кроме того, ранее независимые источники сообщали, что отгрузка товарных машин дилерам во время производственного отпуска не будет остановлена.
В этом году АВТОВАЗ ожидает запуск обновленного варианта модели Largus, некоторые нововведения которой проверят в ближайшее время на комплектации Quest. Главной же новостью перед корпоративным отпуском для отечественного производителя стало возвращение внедорожника Niva в модельный ряд Lada.
- Уже известны цены на различные комплектации Нивы, а также стоимость ее техобслуживания.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС