АВТОВАЗ уходит в отпуск до 16 августа

В дилерских центрах создали необходимый запас по каждой модели.

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Группа «АВТОВАЗ» объявила об уходе в корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Летний перерыв в работе затронет три автомобильных предприятия: кроме собственно АВТОВАЗа, это промплощадка Lada Запад Тольятти, где собирают автомобили Niva, а также завод Lada Ижевск, занимающийся производство семейства Vesta.

Во время трехнедельной паузы на всех трех заводах будет проходить модернизация оборудования, а также плановый ремонт и мероприятия по улучшению условий труда, сообщает пресс-служба компании. Дефицита машин в дилерских центрах Lada не предвидится — в Группе «АВТОВАЗ» говорят, что подготовили достаточный запас товарных автомобилей всех моделей. Кроме того, ранее независимые источники сообщали, что отгрузка товарных машин дилерам во время производственного отпуска не будет остановлена.

Стоянка товарных автомобилей в дилерском центре «Симферополь Лада»

В этом году АВТОВАЗ ожидает запуск обновленного варианта модели Largus, некоторые нововведения которой проверят в ближайшее время на комплектации Quest. Главной же новостью перед корпоративным отпуском для отечественного производителя стало возвращение внедорожника Niva в модельный ряд Lada.

Уже известны цены на различные комплектации Нивы, а также стоимость ее техобслуживания.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС