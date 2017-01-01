Largus Cross получит специальную версию Quest — журнал За рулем

Largus Cross получит специальную версию Quest

На ней проверят некоторые интерьерные решения, которые планируется применить в новом Ларгусе.

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Largus Cross после фейслифта: теперь известно почти все!

В течение последней недели стало известно о нескольких лимитированных сериях и особых комплектациях, которые предложит своим покупателям марка Lada в будущем. Не остался в стороне и универсал Largus Cross — как пишет AvtoVAZ News, «кросс» в ближайшее время обзаведется версией Quest с рядом отличий от основной модели. Некоторые из них перекочуют на версию Квест с обновленного Ларгуса, который только готовится к производству.

Среди особенностей, отличающих Largus Cross Quest, называются передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, комбинированной обивкой и надписью «Quest» на спинках, кожаная оплетка руля, глянцевые корпуса наружных зеркал и оригинальные колесные диски.

Кроме того, подогрев сидений будет трехступенчатым, а его кнопки будут перенесы на центральную консоль, как в готовящемся к запуску Largus FL. Шумоизоляция салона у версии Quest, по сообщению сообщества, будет улучшенной. Все данные носят неофициальный и предварительный характер.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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