Largus Cross получит специальную версию Quest

На ней проверят некоторые интерьерные решения, которые планируется применить в новом Ларгусе.

Материалы по теме Largus Cross после фейслифта: теперь известно почти все!

В течение последней недели стало известно о нескольких лимитированных сериях и особых комплектациях, которые предложит своим покупателям марка Lada в будущем. Не остался в стороне и универсал Largus Cross — как пишет AvtoVAZ News, «кросс» в ближайшее время обзаведется версией Quest с рядом отличий от основной модели. Некоторые из них перекочуют на версию Квест с обновленного Ларгуса, который только готовится к производству.

Среди особенностей, отличающих Largus Cross Quest, называются передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, комбинированной обивкой и надписью «Quest» на спинках, кожаная оплетка руля, глянцевые корпуса наружных зеркал и оригинальные колесные диски.

Кроме того, подогрев сидений будет трехступенчатым, а его кнопки будут перенесы на центральную консоль, как в готовящемся к запуску Largus FL. Шумоизоляция салона у версии Quest, по сообщению сообщества, будет улучшенной. Все данные носят неофициальный и предварительный характер.

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ готовит к запуску специальную комплектацию Lada 4x4 Urban Black, а также примеряет черный потолок на Lada XRAY Cross Instinct.

Фото: АВТОВАЗ