Всего предложено пять комплектаций, причем две из них — в специальной версии Off-road.

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АВТОВАЗ официально объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva. Напомним, машины с вазовской эмблемой на решетке радиатора и обновленной комбинацией приборов предприятие «Лада Запад Тольятти» собирает в течение июня-июля и уже отправляет дилерам фирменной сети Lada. Теперь стали известны названия комплектаций и цены на внедорожник под отечественным брендом.

Всего предложено пять комплектаций, причем две из них — в специальной версии Off-road, которую отличают обвес из неокрашенного пластика, шноркель, фаркоп и черные колесные диски. Цены стартуют с 726 000 рублей за версию Classic, а следующая комплектация — Comfort — стоит 776 000 рублей. Далее в прайсе версия Comfort Off-road Plus за 812 000 рублей. В качестве топ-версий — комплектации Luxe и Luxe Off-road за 859 000 и 869 000 рублей соответственно.

Известно, что в оснащении Lada Niva будет кондиционер, подлокотник между передними сиденьями, 7-дюймовый сенсорный экран, обогрев лобового стекла и передних сидений, камера заднего вида, парктроники, подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Однако детально состав комплектаций пресс-служба пока не раскрывает, на официальном сайте Lada на момент публикации заметки его также нет.

Сверка с официальным сайтом Chevrolet Niva, который продолжает действовать, показывает, что комплектация Classic соответствует прежней версии L, Comfort — это LC, Comfort Off-road Plus — LE, а Luxe Off-road — LEM. Цены у этих версий совпадают, но отметим, что машины из старых партий с эмблемой Chevrolet на решетке продаются дилерами бывшего GM-AVTOVAZ со скидкой в 20 000 рублей. Недавно Chevrolet Niva подорожала, но, в теории, сохранила версии дешевле 700 000 рублей, однако реально найти такие автомобили уже довольно сложно.

Внедорожники Chevrolet Niva теперь будут обслуживаться на вазовских СТО.

Фото: АВТОВАЗ