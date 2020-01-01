Niva подорожала, несмотря на объявленные скидки

На все комплектации продолжает действовать скидка 20 000 рублей, но новый прайс обещает прибавку к цене.

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Автомобили Chevrolet Niva больше не выпускаются, но дилеры бывшей сети GM-AVTOVAZ еще распродают машины из последних партий, причем эти проданные машины учитываются теперь в продажах АВТОВАЗа как автомобили Lada Niva, хотя официально такие машины начали выпускаться лишь 10 июля и даже официальные цены на них еще не объявлены.

Вместе с тем, цены на Ниву под брендом Chevrolet все еще есть, и более того, подвержены традиционным для нынешнего российского рынка регулярным корректировкам. Так, по данным сайта Цена.Авто, повышение цен на внедорожник в июле составило 9000 рублей, то есть 1–1,3% от прежних цен. Подобное уже происходило в апреле.

Сообщается, что минимальная цена на машины составляет 695 000 рублей, а максимальная — 879 000 рублей. Однако эти цены нельзя счесть вполне корректными: дело в том, что на все комплектации продолжает действовать скидка в 20 000 рублей, поэтому актуальный коридор цен (подросших, тем не менее, на обозначенные 9000 рублей) — от 675 000 до 859 000 рублей.

Другое дело, что машины в определенных комплектациях есть уже далеко не во всех автосалонах, поэтому официальный сайт Chevrolet Niva указывает конкретного дилера, у которого можно приобрести машину.

Все выпущенные Chevrolet Niva в гарантийный и постгарантийный период теперь обслуживаются дилерами Lada.

Фото: GM-AVTOVAZ