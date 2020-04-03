Niva (Chevrolet) все-таки подорожала... или подешевела?!

Иногда стоит свериться с официальным сайтом и уточнить цену у конкретного дилера, чем доверяться свободным источникам.

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С ценами на российский внедорожник в последние дни возникла неразбериха. Так, 1 апреля в Сети был опубликован скорректированный прайс на модельный ряд Lada, к которому теперь фактически принадлежит и Niva. Указывалось, что эта модель попала в тот небольшой перечень моделей, которых повышение не коснулось, и цены на нее лежат в диапазоне от 670 000 до 844 000 рублей.

Но на самом деле новая вилка цен лежит в диапазоне от 677 000 до 851 000 рублей. То есть внедорожники всё же подорожали, но всего на 1%, то есть на суммы, сравнимые с приростом цен у всей остальной линейки моделей Lada.

Новая цена, руб. Старая цена, руб SL 677 000 670 000 L 708 000 701 000 LC 758 000 751 000 LE 794 000 787 000 GLC 841 000 834 000 LEM 851 000 844 000

Вместе с тем, даже с учетом этой поправки указанный диапазон не совсем корректен: это прайс-лист внедорожников 2020 года выпуска без учета скидки от производителя. Как выяснил «За рулем», цены на все без исключения автомобили 2020 года выпуска сейчас снижены на 20 000 рублей, и актуальные цены на Ниву-2020 составляют от 657 000 до 831 000 рублей. Более того, на автомобили 2019 года цены также скинули на 50 000 рублей. Разбег цен на «прошлогодние» машины в зависимости от комплектации — от 620 000 до 794 000 рублей.

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Эти официальные цены, рекомендованные дилерам, они опубликованы на сайте производителя. Реальные же расценки на Ниву в зависимости от региона могут различаться. Например, в Самарской области, где расположен завод GM-AVTOVAZ, производящий автомобили, комплектация L предлагается разными дилерами за 668 000 — 688 000 рублей, а GLC — за 805 000 — 821 000 рублей, что вполне укладывается в официальный прайс.

А вот некоторые данные, получающие сейчас распространение в Сети под видом «второго повышения цен на Chevrolet Niva в 2020 году» — не что иное, как прайс-лист единственного дальневосточного (!) дилера Niva «Дальтехмашсервис». К ситуации в целом по России они имеют весьма косвенное отношение.

При покупке автомобиля стоит свериться с официальным сайтом, уточнить цену у конкретного дилера и иметь в виду: по данным «За рулем», часть автосалонов, продающих внедорожники Niva, на этой неделе лишь принимают звонки, иные не работают вовсе, а режим работы с понедельника пока не установлен.

В марте сборку Chevrolet Niva протестировали на главном конвейере АВТОВАЗа, но информация о переносе производства внедорожника подтверждения пока не нашла.

Фото: ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ