АВТОВАЗ поднял цены почти на все модели

До этого цены повышались в январе. Нынешнее подорожание составило около 1% или 6500 рублей.

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С 1 апреля цены на большинство выпускаемых под брендом Lada автомобилей выросли. Предварительная информация оказалась точной: как мы писали ранее, подорожание составило около 1% или примерно 6500 рублей. Самая доступная модель Granta подорожала на 5000–6000 рублей, теперь актуальные цены лежат в диапазоне от 460 900 до 675 800 рублей рублей.

На 6000 рублей подорожали внедорожники Lada 4x4: трехдверки теперь стоят от 559 900 до 615 900 рублей, пятидверные модификации — от 602 900 до 658 900 рублей. Если говорить об аналогичных версиях в исполнении Urban, то короткобазное исполнение стоит 635 900 рублей, а длиннобазное — 678 000 рублей. Цены на Lada Largus, включая фургоны, универсалы и кросс-версии, выросли на 7000 рублей — от 596 900 до 805 900 рублей.

На 7000 рублей прибавили в цене и седаны Vesta, включая Vesta Cross и Vesta Sport, а вот универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross «потяжелели» сразу на 9000 рублей, и новый прайс всего семейства лежит в пределах от 636 900 до 1 085 900 рублей. Похожая ситуация с хэтчбэками XRAY: они подорожали на 7000 рублей и стоят теперь от 626 900 до 862 900 рублей, а ценник XRAY Cross подскочил на 9000 рублей, нынешние цены составляют от 776 900 до 988 900 рублей.

Не подорожали лишь некоторые мелкосерийные модификации: Lada 4×4 Bronto по-прежнему стоит от 742 900 до 806 900 рублей, битопливные Lada Largus CNG, включая фургон, универсал и его версию Cross — от 872 900 до 962 900 рублей, а Vesta CNG оценена в 836 900 — 955 900 рублей. Как сообщает Лада.Онлайн, сохранила цену и Niva, готовящаяся сменить бренд с Chevrolet на Niva, — от 670 000 до 844 000 рублей.

А вот подтвердится ли цена на Lada XRAY Cross Instinct, мы узнаем на следующей неделе, когда должны стартовать продажи этой версии хэтчбека.

Фото: «За рулем»