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Американский 19-летний солдат решил угнать такси в международном аэропорту Мюнхена. Но это у него не получилось — помешала коробка передач.

Солдат 2-го кавалерийского полка, базирующегося в баварском городе Вилсеке, должен был вылететь обратно в США из международного аэропорта Мюнхена, сообщил официальный представитель полка майор Джон Амбеланг.

Но молодой человек не демобилизовался и не отправился домой, а решил прокатиться на Мерседесе — он случайно заметил ключи в замке зажигания в пустом автомобиле. Подбежавший водитель хотел вытащить военного из салона, сев на место переднего пассажира, но кавалерист дал отпор и попытался уехать.

Однако вместо того, чтобы эффектно скрыться за поворотом, Мерседес начал дергаться и трястись — солдат усердно воевал с «мешалкой» (рычагом коробки передач). Благодаря невероятному упорству военный все же «воткнул» первую — автомобиль сорвался с места… и врезался в столбики на обочине, получив ущерб на сумму около 11 800 долларов (более 850 тысяч рублей).

Затем снова завязалась драка — выкинутый с места пассажира таксист догнал обидчика. Получив по лицу, он решил больше не мешать солдату развлекаться. Но веселье закончилось — автомобиль дальше не поехал, плотно сидя днищем на вывороченном столбике.

Тогда американский военный решил, что пришло время отступать, и выбрал направление для маневра, но неправильное. Незадачливый кавалерист прибежал прямо в объятия полицейских, которые передали его военной полиции Хоэнфельса.

О распространенных местах и способах угона по версии МВД вы можете узнать здесь.

Фото: полиция аэропорта Мюнхена