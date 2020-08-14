К сожалению, автор еще не придумал, как научить его плавать.

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Уилфреду Херрингу просто нечем было заняться на карантине, и он решил сделать что-нибудь необычное из того, что было в его гараже. К слову, он работает менеджером по работе с клиентами у поставщика автозапчастей.

«Как только мы вышли на карантин, я подумал, что мне нужно чем-то заняться, — говорит Херринг. — Я хотел создать что-нибудь забавное и необычное».

Оглядевшись вокруг, молодой человек нашел гидроцикл Sea-Doo и скутер Suzuki Burgman 400 первого поколения и решил, что это как раз то, что ему нужно. Херринг распилил корпус гидроцикла и впихнул в него скутер Suzuki. Либо можно сказать иначе — он снял со скутера все лишнее и надел на него подогнанный корпус гидроцикла.

Сухопутный гидроцикл — самый странный Suzuki К сожалению, автор еще не придумал, как научить его плавать. Сухопутный гидроцикл — самый странный Suzuki

Благодаря одноцилиндровому двигателю Suzuki с водяным охлаждением мощностью около 32 лошадиных сил Toledo Seascoot способен разгоняться до скорости 60 миль в час (97 км/ч), но только по дорогам. Заплывы странного вида мотороллеру заказаны — он сразу потонет, так как разрезанный фюзеляж гидроцикла негерметичен — по сути, это просто обвес.

Кстати, об умении скутера плавать Херринга спрашивают очень часто и расстраиваются, узнавая правду.

Советские самоделкины изготавливали интересные автомобили, способные и ездить, и плавать, как этот глиссер Тритон.

Фото: Facebook

Видео: Youtube