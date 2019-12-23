Самый узкий автомобиль в мире — в прошлой жизни это был VW Polo — журнал За рулем

Самый узкий автомобиль в мире — в прошлой жизни это был VW Polo

Модифицированная «тонкая» машина набрала на TikTok более 1 миллиона просмотров.

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«Худой» Поло — творение тиктокера Visto. Любители хот-родов часто создают так называемые «коротышки». Они вырезают центральную часть автомобиля, образуя комично укороченный автомобиль. Тут владелец пошел другим путем, разрезав машину вдоль и уменьшив таким образом Volkswagen Polo 2005 года до двухместного автомобиля тандемного типа. Получился очень «тонкий» автомобиль, сообщает dexerto.com.

На самом деле он настолько узок, что передняя и задняя оси значительно выступают за пределы корпуса, при этом видна добрая треть ширины колес. Очевидно, что этот Поло не зарегистрирован (несмотря на то что он ездит по дорогам общего пользования), поскольку на нем нет номерных знаков и он никогда бы не прошел проверку на безопасность.

К безопасности вопросы действительно есть, но, похоже, сборка выполнена хорошо. Части корпуса соединены довольно плавно, а изготовленные на заказ переднее ветровое и заднее стекло выглядят впечатляюще изогнутыми.

Автомобиль настолько узкий и высокий, что динамика движения, вероятно, серьезно пострадала из-за внесенных изменений, и вряд ли он хорошо управляется.

Несмотря на очевидные недостатки конструкции, видно, что владелец очень гордится необычным творением.

Фото: скриншот видео из соцсети

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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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