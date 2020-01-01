Новый Kia Sorento получил разрешение на продажи

Кроссовер прошел все испытания.

Материалы по теме Объявлено о новой системе Kia Sorento для бездорожья

Sorento четвертого поколения построен на новой платформе N3 и отличается, благодаря этому, просторным салоном и вместительным багажником. При желании можно будет заказать и 7-местную версию модели.

Согласно Одобрению типа транспортного средства, дилеры будут предлагать Соренто с двумя моторами. Это бензиновый 2,5-литровый двигатель мощностью 180 л.с. и 232 Нм, который будет поставляться в паре с 6-ступенчатым автоматом, или 2,2-литровый турбодизель мощностью 199 л.с. и 440 Нм. Для дизельного агрегата предусмотрен новый 8-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями.

Чтобы начальная стоимость машины оказалась не слишком велика, производитель будет предлагать не только полноприводную версию кроссовера, но и переднеприводную.

Новый Sorento стал шире на 10 мм (1900 мм), чем кроссовер третьего поколения. Больше стала и колесная база — 2815 мм (плюс 35 мм), но длина при этом почти не изменилась — 4810 мм (плюс 10 мм). Дело в том, что у машины стали короче передний и задний свесы. Кроме того, кроссовер стал выше на 10 мм (1700 мм).

Подробнее о российской версии нового Kia Sorento мы узнаем в четвертом квартале 2020 года, ближе к дате начала продаж.

Об уровне оснащения нового Соренто вы можете узнать здесь.

Фото: Kia