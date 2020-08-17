Побито достижение Mercedes-AMG GT 63 S.

Porsche опубликовала тизер Panamera 2021 года, чтобы объявить, что мировая премьера запланирована на 26 августа. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире, а пока показали бортовое видео с пилотом-испытателем Porsche Ларсом Керном, демонстрирующее, что даже большой и тяжелый лифтбек может круто ехать на такой сложной трассе, как Нюрбургринг.

Время прохождения круга обновленной Панамерой оказалось лучшим среди представительских машин. Ларс Керн прошел круг на 20,9 км за 7 минут и 29,81 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем прошлый рекорд, установленный Mercedes-AMG GT 63 S.

Хотя компания из Цуффенхаузена не раскрывает подробностей об автомобиле, поставившем рекорд, известно, что это модель с мотором 4,4 л и с двойным турбонаддувом, которая будет представлена в продаже. На видео в пиковые моменты мощность автомобиля достигала 634 л.с.

Подробности о том, что получила модель в результате обновления, сроках выхода на рынок и ценах, объявят во время презентации.

Вот что порой бывает с автомобилем, когда он слишком мощный.

Фото, видео: Porsche