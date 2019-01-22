Вот что бывает, когда слишком много мощности. Даже с Porsche

Отрыв передних колес от асфальта на 61 сантиметр не позволил машине показать хорошее время в заезде на четверть мили.

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Porsche 911 Turbo S и так мощная машина, но даже ее можно прокачать. На одном из Porsche 991-го поколения c оппозитного 6-цилиндрового двигателя объемом 3,8 литра сняли 1000 л.с. Для этого, правда, пришлось увеличить рабочий объем цилиндров до 4 литров.

Неудивительно, что при удвоенной мощности стандартного 991-го Turbo S и благодаря тому, что более 60% веса машины находятся над задними колесами, передние колеса во время старта отрываются от асфальта.

Это видео было снято на гоночной трассе Auto Club Famoso в Бейкерсфилде, штат Калифорния (США). В заезде автомобиль показал не лучшее время: четверть мили (402 метра) он преодолел за 9,27 секунды. Досадная оплошность случилась из-за того, что во время старта передние колеса Porsche 911 Turbo S не касались дороги, а висели на расстоянии 61 сантиметр от земли. Пилот дал маху: удары передних колес об асфальт тормозили спорткар. Рекордное время проезда этого автомобиля без эффектных фокусов пилотирования — 8,77 секунды.

Владелец автомобиля Марк Блэквелл называет свой 911 Turbo S «маньяком». У автомобиля был доработан не только двигатель, получивший пару новых турбокомпрессоров, нестандартную выхлопную систему и особый интеркулер. Доработке подверглась также подвеска и коробка передач, которую оснастили пакетом сцепления Dodson Motorsport.

Во время отрыва передних колес от земли автомобиль не пострадал. Целы и подвеска, и двигатель, и сцепление. Лишь поцарапался задний диффузор, но это не критично.

Porsche 911 нового поколения оказался лучше своего предшественника буквально во всем.

Фото, видео: Youtube