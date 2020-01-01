Улицы Сочи будут убирать пылесосами Scania

Для поддержания чистоты на улицах города Сочи производственное объединение «РосДорСтрой» приобрело три автомобиля Scania P220B4X2NB со специальной надстройкой Schmidt. Кузовостроителем этих машин выступила российская компания «ВКР» из Санкт-Петербурга.
Сейчас для уборки города-курорта используются отечественные грузовики со специальным прицепом, а машины на базе Скании, пополнившие автопарк коммунальных служб, несут все оборудование на себе. Кроме того, они отличаются тем, что не только метут, но и пылесосят улицы, что делает уборку в разы более эффективной, отмечают в российском офисе Scania.
У двухосных машин 6-цилиндровый 220-сильный дизельный двигатель объемом 7 литров, автоматическая коробка передач Opticruise, позволяющая в ограниченных условиях перемещать автмобиль с высокой точностью, и специальная пневмоподвеска с повышенной комфортностью. В кузове-бункере — вспомогательный двигатель Deutz TD 2.9, приводящий в действие пять щеток и всасывающее устройство с эффектом циклона.
Интересно, что при работе установки в кабине будет относительная тишина: дополнительную шумоизоляцию обеспечат установленные за кабиной водяные баки общей емкостью 1,5 тонны. Грузовики Scania с надстройкой Schmidt будут трудиться в Сочи круглые сутки с марта по ноябрь, а в зимние месяцы запускаться в эксплуатацию по необходимости.
- На примере грузовиков Scania мы выяснили, что с переходом на метан в качестве топлива можно существенно сэкономить.
Фото: Scania