Улицы Сочи будут убирать пылесосами Scania

Только представьте, огромный грузовой отсек этого «малыша» можно полностью забить мусором, используя мощное всасывающее устройство.

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Для поддержания чистоты на улицах города Сочи производственное объединение «РосДорСтрой» приобрело три автомобиля Scania P220B4X2NB со специальной надстройкой Schmidt. Кузовостроителем этих машин выступила российская компания «ВКР» из Санкт-Петербурга.

Сейчас для уборки города-курорта используются отечественные грузовики со специальным прицепом, а машины на базе Скании, пополнившие автопарк коммунальных служб, несут все оборудование на себе. Кроме того, они отличаются тем, что не только метут, но и пылесосят улицы, что делает уборку в разы более эффективной, отмечают в российском офисе Scania.

У двухосных машин 6-цилиндровый 220-сильный дизельный двигатель объемом 7 литров, автоматическая коробка передач Opticruise, позволяющая в ограниченных условиях перемещать автмобиль с высокой точностью, и специальная пневмоподвеска с повышенной комфортностью. В кузове-бункере — вспомогательный двигатель Deutz TD 2.9, приводящий в действие пять щеток и всасывающее устройство с эффектом циклона.

Интересно, что при работе установки в кабине будет относительная тишина: дополнительную шумоизоляцию обеспечат установленные за кабиной водяные баки общей емкостью 1,5 тонны. Грузовики Scania с надстройкой Schmidt будут трудиться в Сочи круглые сутки с марта по ноябрь, а в зимние месяцы запускаться в эксплуатацию по необходимости.

На примере грузовиков Scania мы выяснили, что с переходом на метан в качестве топлива можно существенно сэкономить.

Фото: Scania