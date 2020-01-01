АВТОВАЗ объявил скидки на сервис и запчасти

До середины октября можно будет обслужить машину на 20% дешевле.

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Клиенты бренда Lada будут обслуживаться на сервисе и закупать запчасти со скидками, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Акция действует до 15 октября 2020 года в дилерских центрах отечественной марки и магазинах Lada Dеталь.

На новые автомобили (возрастом до 3 лет) скидка на техобслуживание составит до 15% в зависимости от модели, а все машины старше 3 лет обещают обслуживать на 20% дешевле. Скидка на запчасти в фирменных магазинах бренда будет составлять 10% при покупке на сумму до 10 000 рублей. Кроме того, и на сервис, и на покупку запчастей можно будет оформить четырехмесячную рассрочку. Условие — оплата картами «Халва» или Сбербанка.

Специализированный автоцентр ВАЗ. Чехов (Московская обл.), 1979 год

Все подробности акции производитель рекомендует выяснять на сайте lada.ru, но на нем на момент публикации заметки информация в рубрике «Акции» отсутствует, а новостная лента лишь повторяет текст пресс-релиза с рекомендациями выяснить подробности на lada.ru. Вероятно, узнать детали приятных нововведений клиенты марки смогут в конкретном автосалоне или магазине.

Сейчас к выходу на рынок готовится новая версия одной из моделей АВТОВАЗа — Lada XRAY Cross Black.

Фото: Николай Акимов/ИТАР-ТАСС