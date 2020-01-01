АВТОВАЗ объявил скидки на сервис и запчасти — журнал За рулем

АВТОВАЗ объявил скидки на сервис и запчасти

До середины октября можно будет обслужить машину на 20% дешевле.

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Клиенты бренда Lada будут обслуживаться на сервисе и закупать запчасти со скидками, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Акция действует до 15 октября 2020 года в дилерских центрах отечественной марки и магазинах Lada Dеталь.

На новые автомобили (возрастом до 3 лет) скидка на техобслуживание составит до 15% в зависимости от модели, а все машины старше 3 лет обещают обслуживать на 20% дешевле. Скидка на запчасти в фирменных магазинах бренда будет составлять 10% при покупке на сумму до 10 000 рублей. Кроме того, и на сервис, и на покупку запчастей можно будет оформить четырехмесячную рассрочку. Условие — оплата картами «Халва» или Сбербанка.

Специализированный автоцентр ВАЗ. Чехов (Московская обл.), 1979 год
Специализированный автоцентр ВАЗ. Чехов (Московская обл.), 1979 год

Все подробности акции производитель рекомендует выяснять на сайте lada.ru, но на нем на момент публикации заметки информация в рубрике «Акции» отсутствует, а новостная лента лишь повторяет текст пресс-релиза с рекомендациями выяснить подробности на lada.ru. Вероятно, узнать детали приятных нововведений клиенты марки смогут в конкретном автосалоне или магазине.

  • Сейчас к выходу на рынок готовится новая версия одной из моделей АВТОВАЗа — Lada XRAY Cross Black.

Фото: Николай Акимов/ИТАР-ТАСС

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