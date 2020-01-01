Топ-10 кроссоверов и внедорожников в РФ

Крета лидирует, а ближайший конкурент продается вдвое хуже.

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Обновился рейтинг наиболее популярных автомобилей сегмента SUV, который составляет около 50% всего легкового автопарка России. Изменений в «хит-параде» немного. Список, составленный по итогам продаж новых автомобилей с января по июль 2020 года аналитическим агентством «Автостат», возглавил кроссовер Hyundai Creta: около 39 тысяч россиян решили приобрести себе такой автомобиль. Кстати, в августе модель отмечает четыре года на конвейере заводе Hyundai в Санкт-Петербурге — за это время было выпущено 276,5 тысяч автомобилей.

На втором месте — Toyota RAV4, но результат ее продаж почти вдвое скромнее (около 19 тыс.), а на третьем — Volkswagen Tiguan, который в 2020 году в России купили 17,4 тысяч человек. А вот некогда находившийся в фаворе у россиян Renault Duster в этот раз попал лишь на четвертую строчку (15,4 тыс.), совсем немного опередив KIA Sportage.

В нижней части Топ-10 с показателями от 12,8 до 10,6 тысяч проданных машин разместились Nissan Qashqai, Mazda CX-5, LADA 4x4, Nissan X-Trail и Renault Kaptur.

Это может показаться парадоксальным, но факт: многие из указанных здесь машин вошли в другой рейтинг — в рейтинг кроссоверов, которых не рекомендуют к покупке их владельцы.

Фото: Hyundai.