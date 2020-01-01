Эти кроссоверы не рекомендуют к покупке сами владельцы

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Чем выше показатель, тем больше позитивной информации об автомобиле транслируют потребители и тем больше ее получает рынок — так специалисты аналитического агентства «Автостат» объясняют т.н. индекс потребительской лояльности NPS. NPS считается по формуле, базирующейся на ответах автовладельцев на вопрос: «Порекомендуете ли вы свой автомобиль друзьям, коллегам и знакомым?».

На этот раз специалисты агентства обратились с этим вопросом к владельцам кроссоверов сегмента SUV C — рассматривалось 15 моделей кроссоверов, продающихся в России. Интересно, что самый высокий рейтинг получил китайский Geely Atlas — у него NPS равен 49,4%. Также в пятерку вошли Honda CR-V (35,7%), Volkswagen Tiguan (31%), Mazda CX-5 (28,5%) и Toyota RAV4 (21,7%).

Среди рассмотренных были и такие автомобили, которые получили отрицательный индекс NPS: Nissan X-Trail (-1%), Mitsubishi Outlander (-3,6%), Nissan Qashqai (-7,2%), Lifan X60 (-16,9%) и Renault Kaptur (-17,2%).

Недавно выяснилось, что владельцы Renault Kaptur считают самым большим плюсом и самым большим минусом своего авто.

Фото: Renault