Владельцы назвали самый большой плюс и самый большой минус Renault Kaptur

Такой красивый и такой... угадаете, за что его не любят?

Материалы по теме 9 неудобных вопросов к обновленному Renault Kaptur

Более 200 владельцев Renault Kaptur приняли участие в исследовании, показывающем, по каким причинам они выбрали этот автомобиль, какие машины рассматривали до покупки и как относятся к автомобилю теперь, после определенного периода эксплуатации. Удовлетворенность моделью оценивалась по шкале в 100 баллов. Среди сильных сторон кроссовера были названы функциональность и наличие опций (77,1 балла), а также управляемость и устойчивость (80,6 балла).

Главным же плюсом своей машины владельцы Kaptur назвали внешний вид, дизайн автомобиля (90,7 балла), при этом самым большим минусом считается интерьер, дизайн салона (64,3 балла), пишет аналитическое агентство «Автостат», проводившее исследование. Также среди главных минусов Каптюра оказались эргономичность (57,1 балла) и динамика разгона (50,2 балла).

Отметим, что все высказанные в рамках исследования суждения касались еще дореформенного кроссовера, в то время как уже представлен новый Renault Kaptur, очень напоминающий прежний, но значительно поменявшийся с точки зрения конструкции, эргономики и опций.

В рамках исследования для прежнего Каптюра был посчитан также и индекс NPS, описывающий готовность респондентов рекомендовать автомобиль друзьям и знакомым — он составил —17,2%.

У хэтчбека Lada XRay индекс NPS равен —37%.

Фото: Renault