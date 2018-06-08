Владельцы назвали самый большой плюс и самый большой минус Renault Kaptur — журнал За рулем

Владельцы назвали самый большой плюс и самый большой минус Renault Kaptur

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Более 200 владельцев Renault Kaptur приняли участие в исследовании, показывающем, по каким причинам они выбрали этот автомобиль, какие машины рассматривали до покупки и как относятся к автомобилю теперь, после определенного периода эксплуатации. Удовлетворенность моделью оценивалась по шкале в 100 баллов. Среди сильных сторон кроссовера были названы функциональность и наличие опций (77,1 балла), а также управляемость и устойчивость (80,6 балла).

Главным же плюсом своей машины владельцы Kaptur назвали внешний вид, дизайн автомобиля (90,7 балла), при этом самым большим минусом считается интерьер, дизайн салона (64,3 балла), пишет аналитическое агентство «Автостат», проводившее исследование. Также среди главных минусов Каптюра оказались эргономичность (57,1 балла) и динамика разгона (50,2 балла).

Отметим, что все высказанные в рамках исследования суждения касались еще дореформенного кроссовера, в то время как уже представлен новый Renault Kaptur, очень напоминающий прежний, но значительно поменявшийся с точки зрения конструкции, эргономики и опций.

В рамках исследования для прежнего Каптюра был посчитан также и индекс NPS, описывающий готовность респондентов рекомендовать автомобиль друзьям и знакомым — он составил —17,2%.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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