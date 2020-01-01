Адвокат рассказал, почему Ефремов отрицает вину

В ходе заседания 18 августа сторона обвинения завершила представление своих доказательств. В суде заслушали 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудников ГИБДД, очевидцев и эксперта, оценивавшего состояние машин, а также потерпевших.
Завтра свои доказательства начнет предоставлять сторона защиты.
Также сегодня трое потерпевших по делу — вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова — заявили к нему солидарный символический иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Четвертый пострадавший — старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6 млн 500 тысяч рублей.
Напомним, Ефремов с самого начала процесса удивил многих: сначала он признал себя виновным, а потом стал все отрицать, заявляя, что ничего не помнит о моменте аварии, и поэтому признать вину не может. Связали это с появлением его адвоката Эльмана Пашаева. Почему защита выбрала такую тактику, прокомментировал для радио Sputnik президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Подозреваемый вправе признавать или нет свою вину, как и менять свои показания в зависимости от обстоятельств. Например, если получена экспертиза, которая доказывает, что ДТП произошло по технической причине. Бытует стереотип — если человек был пьян за рулем, значит виноват. Но пока нет решения суда — он виноват только в том, что он был пьян, а не в ДТП. А это только административная ответственность. У нас есть презумпция невиновности. Все разговоры о вине и виновности начинаются после решения суда. И юридическая практика показывает, что никогда нельзя торопиться с признанием вины, более того, лучше его оставить для последнего слова. Это произведет большее впечатление на судью, чем признание вины досрочно.
- На предпоследнем заседании суда потребовалась госпитализация обвиняемого Михаила Ефремова, правда, сегодня судья отказалась огласить точный диагноз актера, сославшись на то, что это врачебная тайна.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС