Адвокат рассказал, почему Ефремов отрицает вину

Сегодня продолжились заседания по делу о ДТП со смертельным исходом. Тактику защиты прокомментировал независимый аналитик — президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Материалы по теме Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

В ходе заседания 18 августа сторона обвинения завершила представление своих доказательств. В суде заслушали 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудников ГИБДД, очевидцев и эксперта, оценивавшего состояние машин, а также потерпевших.

Завтра свои доказательства начнет предоставлять сторона защиты.

Также сегодня трое потерпевших по делу — вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова — заявили к нему солидарный символический иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Четвертый пострадавший — старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6 млн 500 тысяч рублей.

Напомним, Ефремов с самого начала процесса удивил многих: сначала он признал себя виновным, а потом стал все отрицать, заявляя, что ничего не помнит о моменте аварии, и поэтому признать вину не может. Связали это с появлением его адвоката Эльмана Пашаева. Почему защита выбрала такую тактику, прокомментировал для радио Sputnik президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Подозреваемый вправе признавать или нет свою вину, как и менять свои показания в зависимости от обстоятельств. Например, если получена экспертиза, которая доказывает, что ДТП произошло по технической причине. Бытует стереотип — если человек был пьян за рулем, значит виноват. Но пока нет решения суда — он виноват только в том, что он был пьян, а не в ДТП. А это только административная ответственность. У нас есть презумпция невиновности. Все разговоры о вине и виновности начинаются после решения суда. И юридическая практика показывает, что никогда нельзя торопиться с признанием вины, более того, лучше его оставить для последнего слова. Это произведет большее впечатление на судью, чем признание вины досрочно.

На предпоследнем заседании суда потребовалась госпитализация обвиняемого Михаила Ефремова, правда, сегодня судья отказалась огласить точный диагноз актера, сославшись на то, что это врачебная тайна.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС