Чтобы медицинская помощь в России была скорой, в ряде случаев стоит использовать снегоболотоход с колесной формулой 8х8.

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Снегоболотоход Шаман обзавелся спецверсией — компания-разработчик «Авторос» совместно с ООО «ПК Садр» подготовили модификацию Шаман-М, которая является автомобилем скорой помощи.

Назначение вездехода — транспортировка двух пациентов и четырех медицинских специалистов, плюс водитель, сообщает официальный сайт производителя. Машина оснащена медицинским оборудованием по стандарту Минздрава РФ.

Помимо медоборудования в оснащение входят: медицинские шкафы и мебель, общее и специальное освещение салона, акустическое, светосигнальное и дополнительное (огнетушитель и проч.) оборудование, кондиционер, отопитель, система вентиляции. В салоне находятся сиденья, кресла и скамья-сундук со специальными ремнями безопасности.

В компании заявляют, что машина получилась хорошо адаптированной к транспортировке пациентов: у нее высокая тепло- и шумоизоляция, а также продуманная эргономика.

Увидеть Шаман-М живьем можно будет на форуме «Армия-2020»: 23 августа пройдет закрытый показ, 24–26 августа машину продемонстрируют специалистам, а для широкой публики форум будет работать с 27 по 29 августа.

А вот «Группа ГАЗ↕» уже показала свои новые автомобили скорой помощи — на прошедшем в августе форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Фото: «Авторос»

Вездеход Шаман стал автомобилем скорой помощи Чтобы медицинская помощь в России была скорой, в ряде случаев стоит использовать снегоболотоход с колесной формулой 8х8. Вездеход Шаман стал автомобилем скорой помощи



