Показаны четыре новых автомобиля для скорой

Пространство салона такое, что в нем можно разместить двух пациентов.

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Новые медицинские автомобили «Группа ГАЗ» показала на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа.

Основная новинка — модульный автомобиль скорой помощи ГАЗель NEXT. На шасси ГАЗель NEXT установлена специальная медицинская надстройка. В отличие от традиционных автомобилей скорой помощи, которые представляют собой цельнометаллические фургоны и микроавтобусы, в модульной конструкции медицинская надстройка должна легко сниматься и меняться на другую надстройку, например, хозяйственного назначения (на промтоварный или изотермический фургон), или наоборот — ставиться медицинский модуль на другое шасси. Таким образом можно легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации. Если шасси износится, модуль с дорогостоящим медоборудованием просто целиком переносится на новое шасси, что также позволяет существенно экономить. Строго прямоугольная форма автомобиля, без сужения в верхней части, позволяет установить габаритное медицинское оборудование, а медики будут чувствовать себя комфортнее в салоне. Пространство салона такое, что в нем можно разместить двух пациентов.

Модульный АСМП класса С

Этот автомобиль позволяет транспортировать больных на дальние расстояния. Особенность машины — увеличенный размер салона, что дало возможность организовать трансформируемое рабочее пространство с комфортабельными поворотными креслами для медработников и сделать работу с пациентом удобнее.

Мобильный медицинский центр на базе автобуса ГАЗель NEXT может быть использован для массовых выездных вакцинаций, медицинских осмотров, выездной диагностики и других врачебных мероприятий. В машине есть автономные системы жизнеобеспечения, генератор и встроенный санузел.

Мобильный медицинский кабинет на базе ГАЗели NEXT 4.6 со сверхдлинной базой поможет оказывать медпомощь жителям самых отдаленных уголков России. Здесь можно делать выездную диагностику, проводить массовые диспансеризации, вакцинации на предприятиях и т.д. Увеличенная колесная база и большая длина кузова позволяют разместить в одном автомобиле сразу два медицинских кабинета.

АСМП С-класса с телекоммуникационным комплексом показывает возможности применения современной техники для эффективного оказания помощи пациентам на выезде. Автомобиль оборудован камерами, мониторами и системами высокоскоростной связи. Это позволяет профильным специалистам на расстоянии консультировать медицинскую бригаду прямо во время обследования пациента или медицинских манипуляций. На автомобиле также установлена система контроля усталости водителя «Антисон».

Показаны четыре новых автомобиля для скорой Пространство салона такое, что в нем можно разместить двух пациентов. Показаны четыре новых автомобиля для скорой

Уже в этом году ГАЗ начнет выпускать Валдай Next, который займет нишу между ГАЗелью и ГАЗоном.

Фото: ГАЗ