Chery Tiggo 4 получил новые версии

Теперь в России китайский кроссовер представлен в шести комплектациях, а минимальная стоимость автомобиля с учетом скидок может составлять всего 899 900 рублей.

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У кроссовера нет «голых» комплектаций и даже при минимальном оснащении он имеет все необходимое для комфортной поездки.

В новой комплектации Base есть и бесключевой доступ с пуском мотора с кнопки, и парктроники, а также подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электроприводом, четыре электропривода стеклоподъемников, датчики давления в шинах (TMPS) и новая система курсовой устойчивости от Bosch, в которую входят ABS, ESP и такие системы, как удержания при старте в гору и ассистент экстренного торможения и многие другие. Такая машина оснащена 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатой механикой. По действующим программам купить ее можно за 899 900 рублей.

Комплектация Start дополнена 17-дюймовыми колесами, имеет 2-литровый мотор мощностью 122 л.с. и ту же механическую коробку. Эта машина предлагается за 929 900 рублей.

Обновилась и комплектация Comfort. У нее есть мультируль с обогревом, круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедиа с цветным 9-дюймовым сенсорным экраном и многое другое. При 1,5-литровом двигателе стоит такой кроссовер 939 900 рублей.

Также появилась новая комплектация Luxury, у которой, помимо перечисленного, есть электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold и оформление салона как в топовой комплектации Cosmo. Купить данную версию со 113-сильным мотором, пользуясь акциями, можно за 1 039 900 рублей.

В комплектации Techno предлагаются двухцветные литые 18-дюймовые диски, зимний пакет обогревов, включая задних сидений и лобового стекла, система распознавания жестов, смарт-браслет для владельца и ряд других систем. Оснащаемый 2-литровым мотором и вариатором автомобиль продается за 1 069 900 рублей.

В топовой комплектации Cosmo есть также дефлекторы второго ряда, боковые подушки, шторки безопасности и дистанционный автозапуск. Эта версия имеет особый мотор — 1,5-литровый мощностью 147 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом и по акции стоит 1 149 900 рублей.

Тем временем кроссоверы Tiggo 3 и 5 уходят с рынка.

Фото: Chery