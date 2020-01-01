Toyota подняла цены на самые популярные модели

Подорожали Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Некоторые — во всех комплектациях.

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Японская компания переписала прайс-листы сразу для четырех моделей, продающихся в России: рост стоимости в августе отмечен на бизнес-седан Camry, кроссовер RAV4, а также внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Модели подорожали на 1,3–1,8% в сравнении со старыми ценами.

Камри теперь стоит минимум 1 718 000 рублей за версию Стандарт, а максималка Executive Safety оценена в 2 690 000 рублей. Внедорожник Land Cruiser 200 в «базе» (комплектация Элеганс) оценен в 5 069 000 рублей, а топ-вариант Executive Lounge — в 6 344 000 рублей. При этом, отмечает Цена.Авто, комплектация Люкс Safety в пятиместной модификации пока предлагается по прежним ценам: от 5 630 000 (бензин) до 5 772 000 рублей (дизель).

Внедорожник Land Cruiser Prado сейчас стоит от 2 656 000 рублей (версия Классик) до 4 612 000 рублей (Люкс Safety) в семиместном исполнении. Но у него тоже есть версии, сохранившие старые прайсы: комплектация Стандарт с АКП по-прежнему обойдется в 3 010 000 рублей, вариант Престиж с бензиновым мотором — в 4 076 000 рублей, а он же с дизелем — в 4 028 000.

Что касается кроссовера RAV4, то он подорожал во всех версиях: его базовая комплектация обойдется в 1 884 500 рублей, а топ-версия — в 2 799 500 рублей.

В июле RAV4 стал лидером бренда по продажам, а по итогам семи месяцев 2020 года попал на второе место в рейтинге российских продаж кроссоверов и внедорожников.

Фото: Toyota