Nokia добивается запрета на продажу Мерседесов

Концерн Daimler AG проиграл патентный спор против Nokia, из-за чего продажа машин марки Mercedes-Benz может попасть под запрет в Германии.

Материалы по теме Daimler получил штраф 2,2 млрд долларов за выхлоп

Суд города Мангейма (Германия) постановил, что Mercedes-Benz нарушил патенты Nokia на мобильные технологии, использовав их в своих автомобилях без лицензии. Это в итоге может привести к запрету на продажи машин марки в Германии.

Если Nokia захочет добиться запрета на продажу автомобилей Mercedes-Benz, то компании придется инициировать отдельное судебное разбирательство и внести залог в размере 7 миллиардов евро для его исполнения. Деньги нужны для возмещения ущерба в случае отмены судебного запрета по апелляции.

Суд Мангейма сообщил, что иск был удовлетворен, потому что Daimler AG не желал соблюдать патентное право: «Факты показывают, что Daimler AG и его партнеры не хотят получать лицензию».

Согласно постановлению, Daimler AG должен предоставить Nokia информацию о том, сколько машин с технологиями, патенты на которые принадлежат Nokia, было продано.

Технологические компании и автопроизводители давно спорят из-за технологий, используемых в навигационных и мультимедийных системах, а также в беспилотных автомобилях.

Автопроизводители становятся все более зависимыми от систем мобильной связи. По данным Reuters, благодаря патентам и лицензиям Nokia ежегодно получает 1,4 миллиарда евро, поэтому этот вопрос является очень важным для финской компании.

Узнать больше о новом поколении Mercedes-Benz S-класса, премьера которого состоится 2 сентября 2020 года, вы можете здесь.

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash