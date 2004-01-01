Стритрейсинг предложили легализовать

С таким предложением выступил депутат Госдумы — любителям гонок нужны специальные площадки для сборов и соревнований.

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев хочет изменить подход властей к гонщикам-любителям. Вместо того чтобы запрещать подобную деятельность, он предлагает ее легализовать и тем самым контролировать.

«Пока не удается этих ребят, которые любят ночные гонки, дисциплинировать и загнать их в рамки, так сказать, здравого смысла», — приводят «Известия» слова парламентария.

Стритрейсеры устраивают гонки, как правило, по ночам, когда улицы менее загружены, а езда на высоких скоростях приводит к авариям, в том числе смертельным. Бороться же с уличными гонками одними запретами не получается.

Например, в 2017 году в КоАП (ст. 12) хотели добавить пункт 38, в котором был бы прописан штраф в один миллион рублей за «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования». Также власти хотели ввести уголовную ответственность для организаторов подобных мероприятий. Но провести границу между незаконными гонками и простым превышением скорости законодатели так и не смогли, поэтому обе инициативы не получили продолжения.

«Если называть бейсболистом человека с бейсбольной битой, который идет кого-то бить, то Мара Багдасарян — человек, который занимается гонками. Не надо путать автоспортсменов с молодежью, которая от скуки носится от полиции по улицам Москвы. Это к автоспорту никакого отношения не имеет», — говорит гонщик Сергей Герваш.

По словам эксперта, настоящие гонщики-любители участвуют в организованных соревнованиях. Поэтому депутат Свищев предлагает определить для гонок специальные места. Например, на Ходынском поле, в Мневниках и на набережной Воробьевых гор. Молодежи необходимо предоставить возможность заниматься любимым делом легально, чтобы им не приходило в голову нарушать законы и подвергать жизнь других участников движения опасности. С ним согласны в Общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация».

Поиском мест для соревнований гонщиков-любителей озаботились и в ГИБДД.

Фото: Lucas Ludwig / Unsplash