Обновленная Mazda CX-9 станет дороже — журнал За рулем

Обновленная Mazda CX-9 станет дороже

Кроссовер получит больший экран мультимедийной системы и новое оформление — Carbon Edition.

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Главным изменением в обновленной Мазде CX-9 станет увеличенный экран информационно-развлекательной системы. Его диагональ составит 10,25 дюйма, тогда как сегодня в салон устанавливаются 7- и 9-дюймовые мониторы. В результате этого и некоторых других обновлений автомобиль подорожает примерно на 80 тысяч рублей — именно на столько увеличатся цены в США, на 1045–1100 долларов.

Также мультимедийная система получит новую версию информационно-развлекательного программного обеспечения Mazda Connect с технологией подключенного интерфейса, которая позволит удаленно управлять системами автомобиля. Также в машине появится точка доступа Wi-Fi и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

CX-9 Carbon Edition можно будет отличить по черным глянцевым обтекателям зеркал заднего вида и такой же черной решетке радиатора, а также по 20-дюймовым черным колесам.

Сегодня в России Mazda CX—9 представлена в четырех комплектациях и продается по цене от 2 928 000 до 3 543 000 рублей.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-9 (1)

Mazda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Легковая управляемость, мощность, великолепный полный привод (для снега и льда, по грязи не езжу), комфорт, очень умеренный расход топлива (11.7 л в смешанном цикле, но без пробок), эргономика, она просто красивая!

Недостатки:

Багажник низковат из-за сильно скошенного заднего стекла.

Комментарий:

Машина, может быть, и не самая практичная в своем классе. Зато точно самая стильная и дарит массу удовольствия от вождения в любом стиле.

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