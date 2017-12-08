Обновленная Mazda CX-9 станет дороже

Кроссовер получит больший экран мультимедийной системы и новое оформление — Carbon Edition.

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Главным изменением в обновленной Мазде CX-9 станет увеличенный экран информационно-развлекательной системы. Его диагональ составит 10,25 дюйма, тогда как сегодня в салон устанавливаются 7- и 9-дюймовые мониторы. В результате этого и некоторых других обновлений автомобиль подорожает примерно на 80 тысяч рублей — именно на столько увеличатся цены в США, на 1045–1100 долларов.

Также мультимедийная система получит новую версию информационно-развлекательного программного обеспечения Mazda Connect с технологией подключенного интерфейса, которая позволит удаленно управлять системами автомобиля. Также в машине появится точка доступа Wi-Fi и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

CX-9 Carbon Edition можно будет отличить по черным глянцевым обтекателям зеркал заднего вида и такой же черной решетке радиатора, а также по 20-дюймовым черным колесам.

Сегодня в России Mazda CX—9 представлена в четырех комплектациях и продается по цене от 2 928 000 до 3 543 000 рублей.

Также Мазда представила новый пикап BT-50.

Фото: Mazda