В России выдали миллион электронных ПТС

А с 1 ноября бумажные паспорта на покупаемые машины полностью уйдут в историю.

Материалы по теме Хочу электронный ПТС на авто с пробегом: комментарий ГИБДД

С начала 2019 года на территории России выдан уже миллион электронных паспортов технического средства. Массовое оформление ЭПТС стартовало в ноябре 2019-го, когда выдавать их начали производители и импортеры автомобилей.

Сейчас почти все новые автомобили продаются с электронными ПТС, пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу АО «Электронный паспорт». Постепенно начинается применение ЭПТС в случаях с единично ввозимыми автомобилями, а в некоторых регионах оформляют ЭПТС на автомобили, зарегистрированные ранее. Отметим, однако, что обязательного перехода с бумажных на электронные паспорта для уже зарегистрированных автомобилей не предусматривается — владельцы машин со старыми ПТС могут продолжить ими пользоваться.

Вместе с тем 1 ноября 2020 года в ГИБДД и автосалонах полностью прекратится выдача бумажных ПТС, впредь будут оформляться только электронные. Это должно сделать всю историю автомобиля максимально прозрачной.

С момента запуска системы ЭПТС в ней появилось несколько дополнительных сервисов — в частности, портал для автовладельцев и возможность получения расширенной выписки.

Фото: depositphotos.com