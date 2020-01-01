Проект «Крым»: выбираем, каким будет пикап

Разработчики нацелились на дизельные, битопливные и даже электрические силовые установки.

Материалы по теме Авторы родстера «Крым» представили проект пикапа

Авторы проекта «Крым» опубликовали в официальном аккаунте соцсети Вконтакте опрос, где предложили подписчикам выбрать, каким именно будет пикап, второй автомобиль проекта после родстера. Напомним, в начальной версии этот автомобиль предполагалось строить на агрегатах Lada 4x4, но разработчики сразу же допустили, что рынок может затребовать более крупный и современный автомобиль.

В опросе предложено несколько конфигураций, состоящих из вариантов привода (полный или монопривод) колесной базы (короткая и длинная), кабины (однорядная и двухрядная) и колесных дисков (16 и 18 дюймов). На момент публикации заметки лидирует вариант «Длиннобазный пикап 4х4: 2-рядная кабина, колёса 285/75 R18». Во всех вариантах пикапа предполагается использование независимой передней и зависимой рессорной задней подвесок.

В качестве возможного двигателя называется несколько вариантов с объемом 3,0 литра и мощностью 150 л.с. (бензиновый, битопливный и газовый), 2,5-литровый 200-сильный дизель, а также электрическая установка, развивающая 130 л.с. В комментариях под постом читатели могут указать предпочитаемый двигатель, а также список необходимого оборудования.

Кроме пикапа, в опросе указан также некий кроссовер или внедорожник: полноприводный, с зависимой пневматической задней подвеской и колесными дисками размерностью 18 дюймов. Возможно, это будет третья модель, создающаяся в рамках проекта «Крым».

По первой модели, родстеру, авторы ранее заявляли, что готовят к производству 20 первых автомобилей. Помимо механической трансмиссии на модели возможно применение автомата .

Фото: ВКонтакте, проект «Крым».