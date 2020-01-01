Специалисты JD Power выяснили, какие системы нравятся автомобилистам больше всего, а какие вызывают раздражение.

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Компания JD Power составила новый рейтинг Tech Experience Index, опросив владельцев машин, насколько они удовлетворены электронными системами.

Современные автомобили — это, грубо говоря, компьютеры на колесах. Всё, от двигателя до информационно-развлекательной системы, работает на нулях и единицах — двоичном коде. Многие используемые в машинах технологии требуют от водителя ввода тех или иных данных. Поэтому неудивительно, что у JD Power появилось исследование того, какие системы удобны в использовании, а какие — нет.

«Новые технологии по-прежнему являются основным фактором при принятии решения о выборе автомобиля, — говорит исполнительный директор JD Power Кристин Колодж. — Автопроизводителям крайне важно внедрять функции, которые владельцы считают интуитивно понятными и надежными. Опыт водителей играет важную роль в том, будут ли они использовать технологию постоянно или откажутся от нее, решив, что зря потратили деньги».

Оказалось, что больше других довольны технологиями владельцы Volvo. На втором месте по степени удовлетворенности оказались системы BMW, а на третьем — Cadillac. В пятерку лидеров также вошли технологии Mercedes—Benz и Genesis. Отметим, что все эти бренды — премиальные.

Как всегда, данные об автомобилях Tesla не включены в официальные выводы исследования, так как компания категорически против опросов своих клиентов. Однако, согласно прогнозам, Tesla могла бы получить 593 баллов и занять второе место.

Среди не премиальных брендов лидирует Hyundai, за которым следуют Subaru и Kia. Брендами с самым низким рейтингом оказались Mini и Porsche.

Но какие именно технологии сегодня наиболее востребованы водителями? Те, которые позволяют лучше видеть, что происходит вокруг автомобиля. Это камеры заднего вида и системы кругового обзора — они получили наивысшую оценку пользователей.

Технологией, без которой владельцы легко могут обойтись, — система управления жестами, на которую производители в последнее время делают ставку. Владельцы отмечают, что вовсе не используют жесты, а неудобство такого «общения» с автомобилем выясняется после первой же попытки.

Немного иначе дела обстоят с системами удержания машины в полосе движения и автоматического экстренного торможения. В JD Power отмечают, что водителям необходимо научиться пользоваться данными системами, прежде чем они станут им доверять.