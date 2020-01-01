Новые шинные датчики: показывают износ и прокол

Система основана на радиоволнах и может устанавливаться на любой автомобиль, а также на шиномонтажное оборудование.

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Чрезмерный износ шин — основная причина автомобильных аварий во всем мире. Также он влияет на экономию топлива и комфорт. Контролировать износ шин очень важно, и одного визуального осмотра часто бывает недостаточно для определения его степени. Тем временем существующие сегодня методы оценки истирания протектора весьма трудозатратны и утомительны.

Встраивание же сенсорной электроники в шины для измерения износа их протектора — сложная задача. Это делает продукт существенно дороже. К тому же при этом необходимо учитывать температуру, давление и динамику. Что касается внешних датчиков, размещенных в колесной нише (например, лазерные дальномеры), они быстро пачкаются и перестают работать. К тому же причиной их ложных срабатываний становится грязь в канавках шин.

Но появилась новая технология, разработчики которой предлагают мониторить степень износа протектора с помощью миллиметровых волн.

Система получила название Osprey. В ней используется автомобильные радиолокаторы mmWave, устанавливаемые в колесные ниши. Она отслеживает отражающиеся от протектора сигналы, игнорируя забившуюся в канавки грязь и пыль, оседающую на самом датчике устройства.

Сейчас идут испытания системы на коммерческих и легковых автомобилях, а также на шиномонтажных станках. Тесты делаются на разных скоростях с использованием различных загрязнителей, на дорогах всех типов.

Разработчики системы уже привели выявленные характеристики — погрешность измерения степени износа протекторов шин составляет 0,68 мм, причем этот показатель наблюдался во всех испытаниях.

Кроме того, Osprey обнаруживал застрявшие в шине посторонние предметы, определяя их размер с погрешностью 1,7 см и точностью 92%.

Также автомобили смогли научить определять качество дорожного покрытия и «сообщать куда следует».

Фото: Milosz Klinowski / Unsplash