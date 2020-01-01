Волжский автозавод объявил конкурс на имя для новой модели Lada — предлагать названия могут все желающие.

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Конкурс проводится на страничке АВТОВАЗА в соцсети «Вконтакте», а предлагать названия можно в комментариях к посту. Сделать это можно до 31 августа 2020 года.

Но у компании есть несколько требований к новому имени. Во-первых, оно должно ассоциироваться с Россией и при этом сочетаться со словом «Лада». Во-вторых, в названии должно быть два или три слога, а на конце обязательно присутствовать буква «А». Также на АВТОВАЗе хотели бы, чтобы в слове было понятное ударение, которое никто бы не путал. Кроме того, слово должно легко писаться и читаться как на кириллице, так и на латинице. Но главное — «иметь благозвучное звучание».

За старание участникам обещаны фирменные призы от Lada.

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Фото: АВТОВАЗ