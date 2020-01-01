ТОП-10 публичных людей, которым доверяют автовладельцы

Россиянам предложили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

Инфлюенсеры, то есть лидеры мнений, все чаще мы о них слышим, и они действительно играют всё большую роль благодаря развитию соцсетей и других публичных площадок в интернете. Так зачастую, умами способны управлять те, кто мало разбирается в специфике конкретного дела, но кто зарекомендовал себя на каком-то одном узком поприще. А порой и не зарекомендовал, а просто умело манипулирует тусовкой в силу своеобразного таланта или харизмы.

Исследовательский холдинг «Ромир» составил рейтинг инфлюенсеров, которым доверяют владельцы отечественных автомобилей и иномарок. Россиянам предложили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

По результатам был составлен бальный рейтинг личностей. Голоса, отданные за каждого человека, подсчитывали с учетом места его упоминания: то есть за первое место личности присваивалось 7 (семь) баллов, за второе — 6 (шесть) и так далее до седьмого места. По результатам замера был составили рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России, из которых нам интересны первые десять.

Итак, назовем тех, кто стал лидерами мнений в оценке отечественных автомобилей. На первом месте Леонид Рошаль, далее — Сергей Шнуров, Павел Воля, Александр Гордон и замыкает пятерку Алла Пугачева. В десятку вошли также Андрей Малахов, Иван Ургант, Ксения Бородина и Юрий Дудь.

По иномаркам расклад другой, этот рейтиг возглавила Ольга Бузова, на втором месте Филипп Киркоров, далее — Ксения Бородина, Ксения Собчак, Борис Корчевников, Никита Михалков, Алла Пугачева, Константин Хабенский, Павел Воля и Леонид Якубович.

Специалисты отмечают, что топ-10 инфлюенсеров для владельцев иномарок практически полностью изменился с прошлой волны исследования — лишь Ольга Бузова осталась в десятке, заняв первую строчку. Кроме того, Алла Пугачева, Ксения Бородина и Павел Воля попали в оба рейтинга.

В исследовании приняло участие более двух тысяч респондентов, имеющих разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения, а также проживающих в разных регионах России.

Но прислушиваться все же стоит к специалистам в конкретной области, именно их мнение наиболее ценно. Так, недавно дизайнер BMW Фрэнк Стивенсон поделился своим мнением о внешнем виде новой BMW 4-й серии, и его слова заставляют задуматься.

Фото: ИТАР-ТАС/коллаж «За рулем»