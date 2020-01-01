АВТОВАЗ начнет работать по субботам

Взвинчивание темпа объясняется большим количеством госзаказов, ростом корпоративных продаж и оживлением спроса.

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Вслед за отменой графика работы четыре дня в неделю, который должен был быть введен на предприятии с 31 августа, АВТОВАЗ фактически готов к переходу на шестидневный режим для своих основных производств. Рабочими будут на заводе субботы 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ». Неофициально на заводе говорят о том, что практика рабочих суббот может быть продлена и на остальные осенние месяцы.

Собирать шесть дней в неделю будут все модели Lada, производящиеся в Тольятти: Largus, Xray (и соплатформенные им Renault Logan и Sandero), Granta и внедорожник Lada 4x4. Такое взвинчивание темпа объясняется большим количеством госзаказов, ростом корпоративных продаж и оживлением спроса среди частных покупателей. Это действительно так, в августе автомобили многих марок попали в дефицит.

Кроме того, по неофициальным данным, у АВТОВАЗа имеется отставание от производственной программы: план августа недовыполняется примерно на 1000 автомобилей суммарно по тольяттинской производственной площадке. Рабочие субботы будут оплачиваться сотрудникам по закону — в двойном размере.

Напомним, кроме поставок российским покупателям, АВТОВАЗу необходимо обеспечить машинокомплектами завод «Азия-Авто» в Казахстане и ЗАЗ в Украине.

Фото: Егор Алеев/ТАСС.