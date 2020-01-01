На ЗАЗе наращивают темпы сборки Lada Largus и XRAY

Сразу пятнадцать кузовов — похоже, дело все-таки идет к серийному производству.

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АВТОВАЗ снова ведет отгрузку машинокомплектов на украинский завод ЗАЗ. Во вторник 18 августа на предприятии в Тольятти было собрано десять кузовов модели Largus и пять кузовов XRAY, предназначенных для отправки в Украину, пишет паблик AvtoVAZ News. Отгружаемые кузова не укомплектованы бамперами, светотехникой, а в салоне отсутствует рулевое колесо — эти компоненты поставляются отдельно.

Ранее тот же источник сообщил, что дочерние компании АВТОВАЗа вернулись к работе после корпоративного отпуска вместе с головным предприятием, это произошло в понедельник 17 августа. Завод «Лада Запад Тольятти» вновь приступил к сборке внедорожников Lada Niva, а «Лада Ижевск» возобновил производство автомобилей Lada Vesta и кузовов этого семейства для предприятия «Азия — Авто» в Казахстане.

Весной 2020 года завод ЗАЗ проходил аудит на предмет сборки автомобилей Lada. Руководство завода не раз заявляло, что делать выводы о грядущем запуске в серию пока рано, однако с тех пор были собраны автомобили опытной партии, а с АВТОВАЗа не раз отгружались новые машинокомплекты.

Первые автомобили Lada собрали на ЗАЗе в марте 2020 года, а в июле, после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, АВТОВАЗ возобновил поставки машинокомплектов в Украину.

Фото: АВТОВАЗ