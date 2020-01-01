Плюс 50 000 рублей: подорожали кроссоверы Citroen

Предыдущее подорожание у Ситроена было в марте, в одно время со многими другими брендами.

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Модельный ряд Citroen, в России состоящий из четырех моделей, частично подорожал. Цены на седаны Citroen C4 и минивэны Spacetourer пока сохранились, а вот у обоих кроссоверов — С3 Aircross и C5 Aircross — выросли на 50 000 во всех комплектациях, то есть на 2,0 — 3,6%.

По новому прайсу компакт-кросс Citroen C3 Aircross в базовой версии Live оценен в 1 444 000 рублей, а топ-вариант — в 1 790 000 рублей. Напомним, эти машины оснащаются 1,2-литровыми двигателями с мощностью 82 или 110 л.с., работающими в паре с механикой или автоматом, а также 1,6-литровым 92-сильным дизелем, идущим в паре исключительно с МКП.

Citroen C3 Aircross

«Старший брат» Citroen C5 Aircross теперь стоит от 1 999 000 рублей до 2 545 000 рублей, пишет Цена.Авто. Эта модель комплектуется бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с. или 2,0-литровым дизельным мотором, развивающим 180 л.с. Коробка во всех вариантах — автоматическая.

До этого Ситроен переписывал российские прайсы в марте, в одно время со многими другими брендами. Отметим, что с тех пор автомобили некоторых марок подорожали уже несколько раз.

В августе у марки Nissan тоже обнаружилось подорожание в стане кроссоверов — выросли цены на Terrano и X-Trail.

Фото: Citroen.