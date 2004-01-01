Отваливается спойлер: отзывают BMW X6

Спойлер некачественно склеен, и поэтому может отсоединиться от кронштейна.

Компания BMW отзывает в России 417 кроссоверов BMW X6 и X6M из актуального модельного ряда — все машины проданы официальными дилерами в период с декабря 2019 года по март 2020 года. На сайте Росстандарта появилось сообщение об этом. Причина отзыва — расслаивание верхнего заднего спойлера из-за некачественного склеивания. Вследствие этого спойлер может отсоединиться от кронштейна, что потенциально способно значительно повысить аэродинамические шумы.

Это то, что сказано в официальной информации, но очевидно, что и с точки зрения внешнего вида авто ситуация не порадует владельцев. Их уведомят о необходимости посетить дилера, но можно воспользоваться сервисами, предлагаемыми Росстандартом, и самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв. На кроссоверах будут проверять спойлеры и, при необходимости, бесплатно менять их.

Напомним, цены на BMW X6 начинаются от 5 920 000 рублей, на X6M — от 7 200 000 рублей.

Ранее в 2020 году автомобили BMW в России отзывали из-за бракованных ремней безопасности.

Фото: BMW.