АВТОВАЗ предлагает решить, какой будет новая Lada 4x4

Так ли был хорош Lada 4x4 Vision, чтобы стать серийной машиной?

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На официальном сайте Волжского автомобильного завода запустился опрос на тему «Lada 4x4 Vision: продолжение легенды или жизнь с чистого листа». Все пункты опроса так или иначе касаются представленного в 2018 году концепта Lada 4x4 Vision и того, насколько он в глазах пользователя соответствует облику серийной Lada 4x4 нового поколения.

Через этот опрос руководство АВТОВАЗа пробует выяснить, действительно ли дизайн концепта и его отдельные элементы напоминают автомобилистам выпускаемый сейчас внедорожник, нужен ли вообще ярко-выраженный X-стиль новой машине или надлежит решить облик в ретро-ключе, привлекателен ли Lada 4x4 Vision для покупки, если бы она была возможна и цена была бы приемлемой, а так же чем именно концепт привлекает потенциальных покупателей.

Является ли этот опрос просто методом поднятия пользовательской активности или же действительно пришло время для проработки «внешки» серийного внедорожника, и отечественному бренду понадобилось мнение простых автомобилистов, мы узнаем лишь спустя время.

Проект новой Lada 4x4 имеет на АВТОВАЗе внутризаводское обозначение Lada 4x4 NG, то есть «new generation». Инженеры и маркетологи несколько лет определялись с платформой для нового поколения Lada 4x4 и пытались понять, делать автомобиль внедорожником или кроссовером. После презентации Lada 4x4 Vision ситуация частично прояснилась, хотя это никак не подтверждалось и не комментировалось официально: в концепте были использованы элементы шасси Renault Duster.

Незадолго до старта опроса АВТОВАЗ также предложил поклонникам марки выбрать название для одной из новых моделей Lada.

Фото: АВТОВАЗ.