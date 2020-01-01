Поправки в ОСАГО вступили в силу: аккуратные заплатят меньше

Теперь действует норма об индивидуализации тарифов ОСАГО, но с этим не все так просто.

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Вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Он позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Повышенный тариф ждет тех, кто грубо нарушает ПДД и правила эксплуатации авто, особый пункт для водителей, лишенных прав за вождение в пьяном виде, оставивших место аварии или причинивших ущерб здоровью участников ДТП.

Страховщик теперь сможет повышать стоимость полиса при наличии повторных в течение года грубых нарушений правил (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч).

В назначении факторов, влияющих на цену, будут ограничения — нельзя использовать при расчете любые дискриминирующие человека условия, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии.

Коэффициенты к базовой ставке (территории, возраста/стажа и др.) будут применяться по-прежнему, но их влияние на тариф уменьшится за счет учета новых данных о водителях. Тарифная «вилка» базовых ставок тарифов ОСАГО при этом сохранится, хотя и расширится: для легковых авто физических лиц на 10% вниз и вверх (рамки тарифа будут находиться в пределах 2471–5436 рублей), для авто юрлиц — на 20%, а для такси — на 30%.

Все это позволит страховщикам снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей и вводить повышенный тариф для тех, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

Что касается индивидуализации тарифов, воспользоваться изменениями сразу не получится: не налажен информационный обмен ГИБДД и страховщиков, отмечает «Коммерсантъ». Для этого требуется внести изменения в постановление правительства, а пока инспекторам разрешено передавать в Российский союз автостраховщиков (РСА) только данные об автомобилях, водительских правах граждан и конкретных ДТП, но не о нарушениях правил дорожного движения и административных делах.

Когда информационный обмен будет налажен, цена полиса, по расчетам страховщиков, снизится в 180 населенных пунктах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Власти очередной раз пытаются остановить массовое оформление липового техосмотра, для этого ввели автоматизированную систему ТО, куда заносятся все данные об автомобиле и диагностических картах.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС