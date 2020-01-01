Новый кроссовер Toyota: на базе Suzuki!

О модели рассказали в индийском подразделении производителя, продажи начнутся осенью.

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Сегодня Тойота официально показала изображения и объявила прием предзаказов на модель Urban Cruiser, которая позиционируется как молодежный городской кроссовер от Тойоты и будет конкурировать с Kia Sonet. Сначала модель будет доступна только в Индии — для нее возродили имя Urban Cruiser, но с нуля ее не разрабатывали, она является перелицованным вариантом кроссовера Suzuki Vitara Brezza или Maruti Suzuki Vitara Brezza (Suzuki в Индии продают под маркой Maruti).

Поскольку Urban Cruiser основан на Vitara Brezza, у них есть общие узлы и компоненты, да и внешне новая Toyota похожа на популярную модель Vitara. Однако нельзя сказать, что автомобили близнецы — японская компания внесла несколько изменений, чтобы сохранить индивидуальность Urban Cruiser.

Перед автомобиля оформлен по-другому — решетка радиатора у Toyota Urban Cruiser оснащена двумя планками, фары окаймлены светодиодными дневными ходовыми огнями, а 16-дюймовые легкосплавные диски имеют алмазную огранку, создающую легкий блеск в движении. Но если передняя часть нового Urban Cruiser немного отличается от передней части Vitara Brezza, сзади автомобили почти идентичны — раздельные задние фонари со светодиодной подсветкой, спойлер на крыше и повторитель стоп-сигнала. Все это выглядит очень знакомо.

Интерьер Toyota Urban Cruiser будет выполнен в новой двухцветной черно-коричневой гамме. В остальном салон более или менее похож на салон Vitara Brezza. Некоторые из комплектаций оснащены кнопкой запуска/остановки двигателя, климат-контролем, сенсорным экраном с возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto, навигацией на базе смартфона и электрохромным зеркалом заднего вида.

Новый Toyota Urban Cruiser предложат в 9 цветовых вариантах исполнения, 6 из которых будут однотонными, а остальные 3 — двухцветными.

Известно, что Urban Cruiser оснащается мощным 4-цилиндровым бензиновым двигателем BS6 объемом 1,5 л, который используется в последней модели Vitara Brezza. Однако Toyota может «повозиться» с мощностными характеристиками, о них пока ничего не известно. Что касается трансмиссии, то автомобиль, по слухам, будет агрегатирован 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом.

Выпускают Toyota Urban Cruiser, как и Vitara Brezza, на индийском заводе Maruti Suzuki. В продаже молодежный кроссовер появится осенью, цены и комплектации сообщат позже.

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Фото: toyotabharat.com