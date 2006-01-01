Топ-5 самых распространенных автоподстав

От мошенников не застрахован никто. Но предупрежден — значит, вооружен.

Это «классика» подстав: внезапно слышите странный щелчок по кузову своего автомобиля. После этого вас догоняет другая машина, и владелец показывает, что что-то произошло и надо остановиться. Останавливаетесь, и действительно на вашей машине виднеется след от краски такого же цвета, как машина обвинителя (как правило, белая). На автомобиле потерпевших — царапины неясного происхождения. Повреждение незначительное, ждать ГИБДД долго и ради такого пустяка не стоит. Предлагают расплатиться на месте, тем более что цена вопроса всего несколько тысяч рублей. На эту уловку все еще попадаются многие водители, а потом, внимательно рассматривая «следы» аварии на своем автомобиле, они убеждаются, что их развели, это или мел, предварительно нанесенный где-то на стоянке, или краска, наподобие пейнтбольной, нанесенная с помощью выстрела на кузов машины.

Второй по популярности развод — наезд на пешехода, вернее его инсценировка. Преступники бросаются под колеса автомобилей вблизи людных пешеходных переходов и тротуаров, ссылаясь на то, что водитель наехал на ногу или задел зеркалом. Как правило, это сопровождается разбитым телефоном или планшетом. Часто мошенники работают парой — один потерпевший, а другой — свидетель наезда, пишет портал Autonews.

Третий случай — инсценировка аварии на парковке. Пока автовладелец ходит за покупками, мошенники подгоняют к его машине свою и инсценируют аварию, причем машина поставщиков уже помята. При таком сценарии мошенники часто признают себя виноватыми и предлагают разъехаться с миром. Но именно это и нужно преступникам, ведь тогда водителю грозит реальное лишение прав за оставление места ДТП. И через какое-то время преступники начинают шантажировать водителя.

Эти аварии мошенники обычно тщательно готовят. Смотрят, где и в какое время водители обычно выезжают на обочину, где едут по разделительным полосам, а где иногда даже оказываются на встречной полосе. Там они и поджидают своих жертв с подставными свидетелями. А сами при этом используют дорогую машину с редкими запчастями, а в багажнике еще и сломанная электроника или треснувший «в результате аварии» антиквариат. Вас станут уверять, что это последствия аварии и за это тоже нужно заплатить. И водитель действительно виноват, потому что нарушил ПДД, преступники не боятся доводить такие дела до суда.

И последний тип автоподстав, который набрал обороты в последнее время. Преступники блокируют колеса автомобиля с помощью увесистого замка, тут же оставляют номер телефона. За снятие замка просят небольшую сумму. За день такие мошенники обрабатывают десятки автомобилей в надежде, что часть автовладельцев, чтобы не терять время, согласятся.

Но в любом случае идти на поводу у преступников нельзя, это только подстегивает их к продолжению «бизнеса», но они опытные психологи и противостоять им порой бывает сложно.

Фото: Depositphotos