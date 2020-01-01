Новый Мерседес S-класса: финальный тизер

До премьеры роскошного седана осталась всего неделя!

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Вот-вот будет выпущен один из самых важных автомобилей в мире: S-Class от Mercedes-Benz всегда считался не только роскошным автомобилем, но и мировым эталоном с точки зрения безопасности и технологий.

«S-класс олицетворяет очарование бренда и определяет сегмент люксовых автомобилей», — говорится в релизе, сопровождающем финальный тизер.

В эскизе нового S-класса автомобиль выглядит невероятно привлекательно, но, как это практически всегда бывает с такими изображениями, оно намеренно утрировано. Некоторые детали дизайна — от огромных колес до купеобразной крыши — слишком преувеличены. В эскизе отсутствуют дверные ручки, чтобы сделать боковой профиль более гладким, вряд ли именно так будут выглядеть и колесные диски.

S-класс важен для Мерседеса еще по одной причине — его будут выпускать на новом, самом современном сборочном заводе в Германии — «Фабрике 56». Полноразмерный седан следующего поколения станет первым, собранным на его конвейере, а в ближайшие годы появятся и другие модели премиум-класса, как с двигателями внутреннего сгорания, так и чисто электрические. Подробнее о «Фабрике 56» производитель расскажет в день мировой премьеры своего флагмана. Таким образом зрители получат представление не только о новом роскошном седане, но и о месте его происхождения.

Мировую премьеру будут транслировать в виде спецвыпуска в среду, 2 сентября 2020 г., в 14:00 (в 15 по мск) на цифровой платформе Mercedes me media по адресу: https://media.mercedes-benz.com/s-class.

Технология дополненной реальности, которую получит этот автомобиль, выглядит невероятно футуристично.



Фото: Mercedes-Benz