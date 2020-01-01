Дело Ефремова: тайный свидетель «спрятан до понедельника»

Речь идет о том самом свидетеле, который видел, что на водительском месте Jeep Grand Cherokee был не актер.

Судебный сериал в разгаре: в каждой новой серии — неожиданный поворот. Защита подсудимого в лице адвоката Эльмана Пашаева работает с огоньком и постоянно достает из рукава козыри.

На этот раз речь о тайном свидетеле, который уже упоминался на разбирательстве. Его явку в суд защите не удалось обеспечить ранее, потому что Пашаев утверждал, что тот находится в 300 километрах от Анапы.

Это друг того самого Алексея Кобца из Иваново, который ранее выступал в суде и подтвердил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». Новый свидетель, имя которого пока не называется, еще и видел, кто именно был за рулем в момент аварии. Утверждается, что был это какой-то «известный человек». В интервью «Комсомольской правде» Пашаев заявил, что показания этого свидетеля способны развалить дело, но его приходится прятать. Мол, за ним идет охота и даже объявлена награда в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение.

«Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника», — заявил адвокат.

Дело в том, что, поскольку Ефремов сначала отказался от услуг Пашаева, судья дала ему время до понедельника, чтобы тот нашел себе нового защитника. Потом выяснилось, что актер перезаключил контракт с тем же Пашаевым, так как все адвокаты, к которым он обращался, не смогли предложить ему устраивающую его линию защиты.

Так что заседание в понедельник может принести сюрприз.