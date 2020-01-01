Отзыв Mercedes-Benz: в этот раз А-класс

Под отзыв попало более 300 автомобилей.

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Что ни день, то отзыв Mercedes-Benz, на этот раз под сервисную кампанию попали 329 автомобилей Mercedes-Benz А (тип 167), реализованных в 2018–2020 годах, с VIN-кодами согласно приложению.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера», — говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцу необходимо заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Узнать, подпадает ли ваше транспортное средство под отзыв, можно сопоставив VIN-код своего автомобиля с размещенным на сайте Росстандарта.

Дилеры также будут уведомлять клиентов об отзывной кампании по телефону или с помощью писем.

На всех транспортных средствах будет бесплатно откорректирована установка дренажного шланга для конденсата кондиционера.

Ранее под отзыв попали 36 автомобилей Mercedes-Benz, причиной стало некорректное выполнение болтового соединения.

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