Отзыв Mercedes-Benz: болты плохо прикручены

Под сервисную кампанию попали 36 автомобилей.

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Росстандарт сообщает об отзыве на российском рынке 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS (тип 205, 213, 238, 222, 253, 257), которые были проданы в 2019–2020 годах и VIN-коды которых можно найти на сайте ведомства.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора», — говорится на сайте ведомства.

Дилеры уведомят владельцев этих машин о необходимости заехать на сервис для проведения необходимых работ. Владельцы могут и сами узнать, подпадает ли их транспортное средство под отзывную кампанию, сопоставив «вины» с предложенным перечнем либо воспользоваться специальным поиском на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах будут проверены и, при необходимости, откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. Работы в рамках отзывных кампаний всегда бесплатны для автовладельцев.

На этой же неделе был объявлен отзыв автомобилей Mercedes-Benz Sprinter из-за некорректной укладки электропроводки и возможного ее перетирания.

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