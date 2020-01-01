В ходе опроса выяснилось, что больше всего раздражает автомобилистов на дороге. В списке есть как классические, так и новые позиции.

Пробки, подрезания, невнимательные участники дорожного движения — список потенциальных раздражителей автомобилистов на дороге очень длинный. В этом году немецкий автомобильный клуб ADAC в очередной раз опросил своих членов, и выяснилось, что помимо «классики» в этом году в списке появилась новинка, а всего участникам опроса было предложено 22 ситуации. В опросе участвовала 1000 водителей разного возраста и стажа.

Как и в предыдущие годы, больше всего водителей раздражают агрессивные участники дорожного движения, которые едут слишком близко на большой скорости. Это на себе испытал каждый водитель, у которого есть хоть минимальный стаж: машина в зеркале заднего вида все ближе и ближе, лихач подъезжает почти вплотную и непрерывно моргает фарами. 77% опрошенных назвали это самым неприятным и пугающим фактором на дороге. Впрочем, по сравнению с предыдущим годом (79%) таких ответов стало меньше.

Отвлечение внимания от дороги, вызванное смартфоном в руке другого водителя, выбрали 75% опрошенных, а внезапный поворот или спонтанную смену полосы движения без предупреждения — 61% респондентов. У 60% автомобилистов вызывают стресс пробки и медленное движение.

Но и на автобане бывают ситуации, которые воспринимаются как раздражающие. Среди них водители обгоняющих грузовиков (55%) и водители, которые норовят совершить обгон справа (54%).

Начиная с этого года участники дорожного движения на электросамокатах, которые все чаще появляются на дорогах, стали новичками этого рейтинга. Почти половина опрошенных (45%) заявили, что это доставляет ужасное неудобство на дороге.

Менее всего беспокоит водителей обилие дорожных знаков — 29%, и слишком медленная скорость других участников движения — 38%.



Впрочем, на дороге существуют и другие раздражающие факторы, такие как: уровень цен на топливо, плохие дорожные условия, несогласованные режимы светофоров, внезапные перекрытия из-за ремонта дорог, объездные дороги и так далее.

Тем не менее, специалисты ADAC советуют всем участникам движения, которые недовольны поведением других, держать себя в руках и реагировать спокойно. Кто знает, не раздражаем ли мы других так же сильно, как они нас. Не стоит плодить агрессию на дороге, тем более что те, кто позволяет себя спровоцировать, в конечном счете тоже подвергают себя опасности.

А в этом рейтинге перечислены семь факторов особо раздражающих российских водителей. Впрочем, статистика — «дама» лукавая, тут все зависит от того, как задать вопрос.



Фото: Роман Пименов/ТАСС