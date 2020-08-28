Granta Cross Quest: показ во всех подробностях

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27 августа запустилось серийное производство новой модификации Гранты — новинка получила название Granta Cross Quest. Канал «На заводе» опубликовал видео с производства Квеста. В ролике мы видим финальную часть сборки автомобиля, а также особенности, которые отличают модификацию от обычной Granta Cross.

Напомним, спецверсия Granta Cross Quest получила черные рейлинги, крышу и диски (с алмазной шлифовкой граней), а также сиденья с новой непромокаемой обивкой. В видео показан небольшой экспресс-тест этой обивки: на ткань проливают воду, а затем промокают салфеткой. На сиденьях выстрочено название спецверсии — Quest. Соответствующий шильдик есть на двери багажного отделения, а из видео ясно, что на порогах авто есть накладки с такой же надписью.

Проясняет видео и некоторые пункты оснащения: очевидно, Квест получит довольно богатую по меркам Гранты комплектацию с задними датчиками парковки и обогревом лобового стекла. Официально на АВТОВАЗе пока подтвердили лишь начало серийного производства спецверсии. Цена и дата старта продаж не объявлены.

Как нет такой информации и по другому Квесту, анонсированному ранее — Largus Cross Quest .

Фото: АВТОВАЗ

Видео: YouTube, канал «На заводе»