Granta Cross Quest: показ во всех подробностях — журнал За рулем

Granta Cross Quest: показ во всех подробностях

Все детали, которые пока нельзя увидеть живьем или на фото.

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Началось производство Lada Granta Cross Quest

27 августа запустилось серийное производство новой модификации Гранты — новинка получила название Granta Cross Quest. Канал «На заводе» опубликовал видео с производства Квеста. В ролике мы видим финальную часть сборки автомобиля, а также особенности, которые отличают модификацию от обычной Granta Cross.

Напомним, спецверсия Granta Cross Quest получила черные рейлинги, крышу и диски (с алмазной шлифовкой граней), а также сиденья с новой непромокаемой обивкой. В видео показан небольшой экспресс-тест этой обивки: на ткань проливают воду, а затем промокают салфеткой. На сиденьях выстрочено название спецверсии — Quest. Соответствующий шильдик есть на двери багажного отделения, а из видео ясно, что на порогах авто есть накладки с такой же надписью.

Проясняет видео и некоторые пункты оснащения: очевидно, Квест получит довольно богатую по меркам Гранты комплектацию с задними датчиками парковки и обогревом лобового стекла. Официально на АВТОВАЗе пока подтвердили лишь начало серийного производства спецверсии. Цена и дата старта продаж не объявлены.

  • Как нет такой информации и по другому Квесту, анонсированному ранее — Largus Cross Quest.

Фото: АВТОВАЗ
Видео: YouTube, канал «На заводе»

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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