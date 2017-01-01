Largus Cross Quest: цены меняются до продажи

Несмотря на готовность дилеров приступить к продажам, первоначально разосланные рекомендуемые цены были отозваны.

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Автомобили Largus Cross Quest начали поступать в автосалоны Lada — об этом свидетельствуют автовозы, неоднократно замеченные очевидцами недалеко от завода в Тольятти, также эту информацию официально подтверждают на АВТОВАЗе. Однако дата продаж так и не была объявлена, равно как нет и цены на эту модификацию Ларгуса.

Несмотря на имеющиеся даже в автосалонах небольших городов автомобили и готовность дилеров начать продажи, первоначально разосланные рекомендуемые цены были отозваны АВТОВАЗом, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на источник в дилерской сети Lada. В качестве даты старта продаж источник называет 1 сентября 2020 года, а прибавку к цене по сравнению с идентичной комплектацией «обычного» Largus Cross указывает на уровне около 50 000 рублей. Напомним, первый вариант ценника, по неофициальным данным, обещал прибавку к цене в 58 000 рублей.

Главной особенностью Largus Cross Quest являются передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, комбинированной обивкой и надписью «Quest» на спинках. Обогрев сидений — трехступенчатый, а его кнопки теперь расположены на центральной консоли. Скорее всего, именно такие сиденья получит универсал после фейслифта — Largus Cross FL. Среди других отличительных особенностей «Квеста» — оплетка руля из экокожи, глянцевые корпуса зеркал, оригинальные диски колес, улучшенная шумоизоляция в районе средних стоек кузова.

Информацию о Largus Cross Quest АВТОВАЗ раскрыл 27 июля, но большая часть данных о готовящейся новинке стала известна еще в начале месяца.

Фото: АВТОВАЗ