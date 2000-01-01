Рейтинг самых долгоживущих моделей в истории (Lada 4x4 есть!)

Уже 43 года, полет нормальный...

Материалы по теме АВТОВАЗ предлагает решить, какой будет новая Lada 4x4

Lada 4x4, она же в прошлом ВАЗ-2121 Нива попала в рейтинг «выживших» (т.е. автмомобилей, продержавшихся на конвейере максимально долгий срок), составленный британским журналом Autocar. Внедорожник, запущенный в производство в 1977 году и выпускающийся уже 43 года, попал на пятое место. Оказалась в списке и Lada-2105 (1980–2012), выпускавшаяся 32 года.

На фоне пары моделей Volkswagen — Beetle (1938–2003) и фургончика Type 2 (1949–2013), производившихся, соответственно, 65 и 63 года, а также мелкосерийного родстера Morgan 4/4, который делают в Англии уже 65 лет и останавливаться не собираются, российская Нива кажется молодой. Впрочем, в прошлом году она обошла легендарный французский Citroën 2CV — тот выпускали с 1948-го по 1990-й, 42 года. Остался позади и Mini — он находился в производстве «всего» 41 год, 1959-го по 2000-й.

И если у одного легендарного внедорожника, Mercedes-Benz Gelandewagen, выпускающегося 38 лет, еще есть шанс обойти Ниву, то прочие, Toyota Land Cruiser 70 (36 лет) и Land Rover Defender (33 года), сменили поколение и остались в истории. Впрочем, британцы по какой-то причине традиционно обходят в своих рейтингах автомобили УАЗ, а меж тем «буханка» находится в производстве уже 55 лет.

А вот Ниве места в различных рейтингах они присуждают далеко не в первый раз: так, ранее в 2020 году Нива была включена в список «лучших автомобилей худших марок».

Фото: АВТОВАЗ.