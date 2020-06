Lada 4x4 стала «лучшим автомобилем худшей марки»

Пишут, что это «образец сумасшедшего, блестящего и немного жесткого инжиниринга».

Внедорожник Lada 4x4 возглавил необычный (и немного грустный в свете последних новостей) рейтинг Eight brilliant cars from rubbish car brands, что можно перевести как «Восемь замечательных автомобилей дрянных марок». Рейтинг составлен британской компанией Goodwood Road and Racing, которая организует ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде. В список попали выдающиеся модели, принадлежащие брендам, которые, в целом, пользуются не особо положительной репутацией. Рассказ о российском автомобиле особенно любопытен.

Составители рейтинга называют внедорожник не иначе как Lada Niva (что неудивительно), сообщают читателям, что Niva — это «поле» по-английски, а также восхищаются машиной, называя ее «образцом сумасшедшего, блестящего и немного жесткого инжиниринга» и «классикой дизайна внедорожников».

Авторы отмечают, что Ниву очень долго выпускают в почти неизменном виде, чем должны гордиться ее создатели. «Недорогая, мягкая и практичная, она отлично справится и в городе, и на бездорожье», — говорится в статье.

Помимо Нивы в рейтинг вошли Daewoo Matiz, Daihatsu Copen, DeLorean DMC-12, Vector W8, Bricklin SV-1, Matra Rancho и Reliant Scimitar GTE.

Ральф Шумахер, недавно купивший Lada 4x4 и затюнинговавший ее, на вопросы о том, зачем она ему, отвечает: «Мне нужен был внедорожник. И мне она нравится».

Фото: АВТОВАЗ