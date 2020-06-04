Получился тот необходимый минимум, который зачастую выбирают и российские «нивоводы», активно эксплуатирующие машину на проселочных дорогах и бездорожье.

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В конце мая проживающий в Австрии экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер приобрел в компании Lada Deutschland новый внедорожник Lada Taiga 4x4. Однако стандартных для Европы дилерских доработок (силовой бампер с лебедкой, багажник, черные колесные диски, широкие покрышки) гонщику показалось недостаточно.

Вскоре он опубликовал в Инстаграм несколько постов, в которых рассказал, каким улучшениям он решил подвергнуть машину сразу после покупки. Заметим, что у немецкого гонщика получился тот необходимый минимум, который зачастую выбирают и российские «нивоводы», активно эксплуатирующие машину на проселочных дорогах и бездорожье. Именно в таких условиях будет служить Lada и у Ральфа Шумахера, да еще и таская за собой тяжелый прицеп — гонщик имеет собственный винодельческий бизнес.

Список доработок Lada Taiga 4x4 от Ральфа Шумахера выглядит так: внедорожная резина, лифт-комплект (в том числе нестандартные пружины с увеличенным количеством витков) и антикоррозийная обработка кузова. Подписчики спортсмена продолжают бурно реагировать на его новое приобретение, разделившись на два лагеря с полярными мнениями о Lada 4x4. А сам Ральф весьма доволен покупкой и тем тюнингом, который он произвел.

К сожалению, после 2020 года Lada 4x4 больше не будет продаваться в Европе.

Фото: Instagram, @ralfschumacher_rsc

Это по-нашему: Ральф Шумахер доработал свою Lada 4x4 Получился тот необходимый минимум, который зачастую выбирают и российские «нивоводы», активно эксплуатирующие машину на проселочных дорогах и бездорожье. Это по-нашему: Ральф Шумахер доработал свою Lada 4x4



