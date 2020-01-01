Стало известно, когда дилеры дают больше скидок

Названы пики продаж как в онлайне, так и в оффлайне — результат неожиданный.

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Автомобилисты, покупающие машины через интернет, предпочитают не тратить на это личное время — они заключают сделки в рабочие часы, выяснили аналитики автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru. Также исследователи выяснили предпочтительные для покупки дни недели и декады месяцев.

Как отметили в компании, годовой пик покупательской активности в этом году сместился с весенних месяцев на июнь, который в другие годы не отличался ростом продаж новых машин. В текущем 2020 году самым провальным месяцем по продажам стал апрель, на который пришлось лишь 4% заключенных за 7 месяцев сделок.

«2020 год стал не совсем типичным. Пандемия коронавируса сдвинула рост продаж со второго квартала на третий, в котором в обычные годы наблюдается затишье, — отложенный спрос сделал свое дело», — говорит генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Больший интерес вызывают другие материалы исследования. Оказывается, продажи в любом месяце всегда увеличиваются в двадцатых числах, когда работодатели выплачивают зарплаты. Чаще всего это 20-е, 21-е и 22-е числа. В это же время дилеры, желая «подтянуть» выполнение плана, начинают предлагать более привлекательные скидки и подарки, отмечают аналитики. Судя по росту спроса, скидки работают.

Среди дней недели самыми популярными для заключения сделок днями оказались не выходные, а понедельник и вторник, в течение которых заключается почти треть всех недельных сделок (30,4%). Ближе к выходным дням активность покупателей постепенно снижается.

В ходе исследования были выявлены и самые удобные для заключения сделок часы. Это обеденное время, с 11 часов утра до 16 часов дня. Пик же активности приходится на 13 часов — в это время совершается 6,9% всех суточных сделок.

«Таким образом, можно спрогнозировать пики продаж на ближайшие три месяца: в сентябре, к примеру, наибольшее количество обращений к дилерам будет наблюдаться в понедельник, 21-го, в дневные часы», — уверен директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачев, спрогнозировавший также пики продаж на вторник 20 октября и понедельник 23 ноября.

В оффлайне — в салонах официальных дилеров — активность протекает несколько иначе, но некоторое сходство все же есть. О том, как обстоят дела с покупательской активностью в оффлайне, изданию «За рулем» рассказал исполнительный директор компании «Келес Рус» (официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ) Вадим Артамонов:

«В автобизнесе, как и в любом другом, присутствует сезонность. Как правило, спрос на машины увеличивается в весенние месяцы (апрель, май) и осенью. Активностью покупателей управляют как сами дилеры, предлагая скидки и бонусы, так и автопроизводители, проводя акции, а также государство, принимающее системные меры поддержки — программы субсидирования кредитов для определенных категорий граждан.

Но сезонность может зависеть от модельного ряда. Ярким примером этого являются машины Chevrolet массового сегмента, реализацией которых мы занимаемся. Так, спрос на модели Nexia и Cobalt увеличивается не только весной и осенью, но и особенно в конце лета, когда компании обновляют корпоративные парки, готовясь к новому деловому сезону. Что касается городского хэтчбека Chevrolet Spark, то его продажи увеличиваются также в конце февраля и начале марта, что, конечно же, связано с Международным женским днем.

Увеличение спроса в конце каждого месяца объясняется желанием дилеров и отделов продаж выполнить план. В результате выдачи машин начинают происходить чаще, чтобы „уложиться“ в месяц. Особенно если это последний месяц квартала, полугодия или года. В реальности, автомобиль мог быть куплен в начале месяца или еще раньше, а клиент просто ждал поставки.

На деле же большинство покупателей приходят в салоны в конце недели, ближе к выходным дням. В это же время принимается и окончательное решение о покупке автомобиля — вносится предоплата и делается бронирование. Как и в онлайне, количество посетителей растет и по понедельникам, но связано это чаще с процедурой выдачи автомобиля».

Покупать автомобили по понедельникам любят и в Великобритании.

Фото: Dieny Portinanni / Unsplash